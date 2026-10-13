«Ростелеком» запустил ТрансЕврАзийскую волоконно-оптическую линию TEA NEXT

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»: «TEA NEXT — крупнейший инфраструктурный проект в телеком-отрасли России. Он уникален не только по масштабу, но и по эффектам и задачам, которые решает. С государственной точки зрения это важный шаг по обеспечению цифрового суверенитета, основа для реализации национальных приоритетов, утвержденных Президентом России. Линия не менее чем на четверть века вперед создает надежную инфраструктуру для передачи данных между Европейской частью страны и Дальним Востоком. С технологической точки зрения она нужна для развития дата-центров и облаков, искусственного интеллекта, в целом для дальнейшей цифровизации государства, регионов, бизнеса и жизни людей. С международной точки зрения новая линия выгодно подчеркивает транзитные преимущества России и имеет большой экспортный потенциал, мы уже видим большой интерес со стороны зарубежных потребителей. Мы запустили самый короткий и надежный маршрут обмена трафиком между Европой и Азией, который по всем техническим параметрам опережает существующие и строящиеся подводные кабельные системы, в том числе по пропускной способности и задержке сигнала. Искренние слова благодарности Правительству России за всестороннюю помощь в реализации проекта. Поздравляю всех наших партнеров и подрядчиков за тесное и эффективное сотрудничество. Это была труднейшая задача с технической и организационной сторон, но мы вместе справились. Запуск TEA NEXT — заслуженный повод для гордости всех, кто участвовал в его реализации. Как в свое время Великий шелковый путь помогал странам выстраивать взаимовыгодные отношения, так сегодня эти традиции продолжают трансконтинентальные оптические линии связи».