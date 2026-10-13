«Ростелеком» завершил разработку высокоскоростной DWDM-системы «БУЛАТ»
Технические характеристики: Оборудование поддерживает скорость передачи до 200 Гбит/с и до 96 оптических каналов. В состав шасси входят стандартные усилители EDFA, рамановские усилители, перестраиваемые и фиксированные мультиплексоры/демультиплексоры и карты формирования сигнала. Линейные скорости варьируются от 10 до 200 Гбит/с. В настоящее время ведется разработка карт нового поколения с линейными скоростями до 400–800 Гбит/с — выход опытных образцов запланирован на следующий год.
ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и обслуживает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
Сеть волоконно-оптических линий связи «Ростелекома» протяженностью более 1,1 млн километров охватывает всю страну. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (первое место с 14,4 млн клиентов, подключенных по оптическим технологиям), мобильной связи (входит в топ-3 мобильных операторов страны по количеству абонентов) и платного телевидения (первое место с 12 млн домохозяйств). Совместно с партнерами «Ростелеком» развивает онлайн-кинотеатр Wink, который входит в число крупнейших видеосервисов России.
Компания выступает ключевым технологическим партнером в реализации приоритетного национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», занимаясь разработкой цифровых государственных сервисов, развитием и эксплуатацией важнейших государственных информационных систем и платформ.
ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, ОГРН 1027700198767 г. Санкт-Петербург, Синопская наб, д. 14 литера АРеклама. 6+