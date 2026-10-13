«Ростелеком» завершил разработку высокоскоростной DWDM-системы «БУЛАТ»

Андрей Прищемихин, директор Ростовского опорного филиала «Ростелекома» в ЮФО и СКФО: «Оптическая инфраструктура — это фундамент цифровизации всей страны, и для “Ростелекома” это направление остается абсолютным приоритетом. Юг России с его активным развитием бизнеса и территорий и связанным с этим ростом потребления цифровых сервисов требует колоссальных сетевых мощностей. Новая DWDM-система “БУЛАТ” значительно упрощает этот процесс: благодаря высокой плотности компоновки и интеллектуальным архитектурным решениям, мы кратно увеличим пропускную способность существующих линий, не прибегая к масштабным и затратным работам по прокладке кабеля. Это не просто технологическое обновление, а инструмент, который позволяет нам строить более гибкие, устойчивые и эффективные сети, оперативно реагируя на запросы бизнеса, государства и жителей наших регионов».