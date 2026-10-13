Поступления от налога на самозанятых на Ставрополье выросли на 27,5% за 9 месяцев

Увеличение числа самозанятых на Ставрополье ранее уже сопровождалось ростом поступлений НПД. По данным УФНС, за первое полугодие 2026 года они составили 974,3 млн руб., что на 29,5%, или на 221,8 млн руб., больше, чем за аналогичный период 2025 года. На 1 июля 2026 года, по данным регионального минэкономразвития, в крае насчитывался 261 371 плательщик НПД против 213 159 годом ранее. За год их количество увеличилось на 48 212 человек, или на 22,6%.