Поступления от налога на самозанятых на Ставрополье выросли на 27,5% за 9 месяцев
13.10.2026, 17:37
Поступления налога на профессиональный доход (НПД) в Ставропольском крае за январь—сентябрь 2026 года составили 1,55 млрд руб., увеличившись на 27,5%, или на 334,8 млн руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Ъ-Кавказ».
Рост налоговых поступлений сопровождается увеличением числа плательщиков НПД. По данным министерства экономического развития Ставропольского края, по итогам семи месяцев 2026 года в регионе было зарегистрировано более 265 тыс. самозанятых. С начала года их количество выросло более чем на 10%, а за последние пять лет увеличилось втрое. Об этом сообщил министр экономического развития края Антон Доронин.
Налог на профессиональный доход применяют физические лица и индивидуальные предприниматели, которые работают самостоятельно и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Налоговый режим позволяет легализовать доходы от профессиональной деятельности без необходимости сдавать налоговую декларацию и уплачивать фиксированные страховые взносы.
Увеличение числа самозанятых на Ставрополье ранее уже сопровождалось ростом поступлений НПД. По данным УФНС, за первое полугодие 2026 года они составили 974,3 млн руб., что на 29,5%, или на 221,8 млн руб., больше, чем за аналогичный период 2025 года. На 1 июля 2026 года, по данным регионального минэкономразвития, в крае насчитывался 261 371 плательщик НПД против 213 159 годом ранее. За год их количество увеличилось на 48 212 человек, или на 22,6%.