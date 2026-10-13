На Ставрополье снизились поступления по налогам на имущество организаций и транспортному
13.10.2026, 17:23
Поступления налога на имущество организаций в Ставропольском крае за январь—сентябрь 2026 года сократились на 0,3%, до 7,35 млрд руб., а транспортного налога — на 2,7%, до 1,21 млрд руб. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Ъ-Кавказ».
По данным налогового управления, поступления налога на имущество организаций уменьшились на 21,9 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В УФНС связывают это с увеличением суммы налога, не поступившей в бюджет из-за предоставления налогоплательщикам льгот.
Поступления транспортного налога сократились на 33,7 млн руб., до 1,21 млрд руб. Причиной в УФНС назвали предоставление налоговых льгот физическим лицам.
В Ставропольском крае от уплаты транспортного налога, в частности, освобождены Герои Советского Союза и России, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие от радиации вследствие чернобыльской катастрофы, и люди с инвалидностью. Для пенсионеров предусмотрена уплата 50% установленной ставки за один легковой автомобиль мощностью до 100 л. с. включительно либо один мотоцикл или мотороллер. Льготы также действуют для отдельных категорий многодетных родителей, родителей детей-инвалидов, участников специальной военной операции и членов их семей.
В отличие от этих налогов поступления земельного налога выросли. За девять месяцев 2026 года они составили 2,04 млрд руб., увеличившись на 3,6%, или на 70,2 млн руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В целом за январь—сентябрь в бюджетную систему России поступило 269,9 млрд руб. доходов, администрируемых ФНС России. Это на 12,3%, или на 29,6 млрд руб., больше, чем за девять месяцев 2025 года. В федеральный бюджет поступило 68,8 млрд руб., что на 36,8%, или на 18,5 млрд руб., превышает прошлогодний показатель.
В консолидированный бюджет Ставропольского края поступило 114,1 млрд руб. — на 3,6%, или на 4 млрд руб., больше, чем годом ранее. В том числе муниципальные бюджеты получили 27,3 млрд руб., увеличив поступления на 3,2%, или на 851,6 млн руб. Страховые взносы на обязательное социальное страхование, перечисленные в государственные внебюджетные фонды, составили 87 млрд руб., увеличившись на 8,9%, или на 7,1 млрд руб.
При этом поступления налога на прибыль организаций за январь—сентябрь сократились на 5,9%, или на 1,7 млрд руб., до 26,8 млрд руб. В УФНС объяснили снижение уменьшением прибыли прибыльных организаций. По данным Северо-Кавказстата, их прибыль за январь—июль 2026 года составила 61,8 млрд руб.