На Ставрополье снизились поступления по налогам на имущество организаций и транспортному

В Ставропольском крае от уплаты транспортного налога, в частности, освобождены Герои Советского Союза и России, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие от радиации вследствие чернобыльской катастрофы, и люди с инвалидностью. Для пенсионеров предусмотрена уплата 50% установленной ставки за один легковой автомобиль мощностью до 100 л. с. включительно либо один мотоцикл или мотороллер. Льготы также действуют для отдельных категорий многодетных родителей, родителей детей-инвалидов, участников специальной военной операции и членов их семей.