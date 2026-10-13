Суд в Дагестане отказал Минтуризму во взыскании 148 млн рублей с перевозчика

Суд также отметил, что представители министерства ни разу не явились на заседания, не представили возражения на отзыв компании, не раскрыли методику расчета взыскиваемой суммы и не объяснили, почему при наличии 146 смонтированных номеров недостижение результата признается лишь в части 108 из них.