Суд в Дагестане отказал Минтуризму во взыскании 148 млн рублей с перевозчика
13.10.2026, 17:01
Арбитражный суд Дагестана отклонил иск Министерства по туризму и народным художественным промыслам к ООО «Югпромтранс» о возврате в республиканский бюджет 148,21 млн рублей субсидии, выданной на создание туристического комплекса «Южная гавань». Решение суда опубликовано в картотеке инстанции.
Суд полностью отклонил иск, установив, что министерство не подтвердило нарушение условий выделения средств и не обосновало размер требуемой суммы.
Суд установил, что в Дербентском районе на участке размещены шесть двухэтажных корпусов и 19 коттеджей на 146 номеров. Акт выездной проверки, составленный самим министерством, зафиксировал, что все модули подключены к инженерным сетям и сантехнике, а площадь каждого превышает 15 кв. м.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Югпромтранс» зарегистрировано в 2022 году в пос. Мамедкала (респ. Дагестан). Уставный капитал общества составляет 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — деятельность автомобильного грузового транспорта. Учредитель — Кабир Курбанов. Убыток предприятия за 2025 год составил 3,2 млн рублей.
Для целей субсидии ввод в эксплуатацию подтверждается приобретением и монтажом конструкций. Ни порядок предоставления субсидий (постановление правительства РД 437), ни соглашение не требуют завершения внутренней отделки, установки мебели или фактического заселения туристов к отчетной дате — 31 декабря 2024 года. Продолжение работ по улучшению модулей не отменяет факт их монтажа.
Субсидия в размере 200,37 млн рублей перечислялась с казначейским сопровождением. Данные системы «Электронный бюджет» показывают, что все средства направлены на покупку основных средств. Условие о софинансировании выполнено: компания вложила 230 млн рублей собственных средств из 430 млн рублей общей стоимости проекта.
Суд также отметил, что представители министерства ни разу не явились на заседания, не представили возражения на отзыв компании, не раскрыли методику расчета взыскиваемой суммы и не объяснили, почему при наличии 146 смонтированных номеров недостижение результата признается лишь в части 108 из них.
Довод об отсутствии туристов в комплексах суд не принял. Обязательство по временному размещению является длящимся и рассчитано на три года с марта 2024 года до марта 2027 года. Отсутствие гостей в сентябре 2025 года не считается нарушением.
Решение вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано в Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде в Ессентуках.