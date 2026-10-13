Поступления НДС на Ставрополье выросли на 39,5% за девять месяцев
13.10.2026, 16:58
Поступления налога на добавленную стоимость (НДС) со Ставрополья за январь—сентябрь 2026 года составили 55,6 млрд руб., увеличившись на 39,5%, или на 15,7 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Ъ-Кавказ».
Всего за девять месяцев в бюджетную систему РФ поступило администрируемых ФНС доходов на 269,9 млрд руб. Это на 12,3%, или на 29,6 млрд руб., больше, чем за январь—сентябрь 2025 года. В том числе федеральный бюджет получил 68,8 млрд руб., увеличив поступления на 36,8%, или на 18,5 млрд руб.
В консолидированный бюджет Ставропольского края поступило 114,1 млрд руб. — на 3,6%, или на 4 млрд руб., больше прошлогоднего показателя. Из них бюджеты муниципальных образований получили 27,3 млрд руб., что на 3,2%, или на 851,6 млн руб., превышает поступления за девять месяцев 2025 года. Еще 87 млрд руб. составили страховые взносы на обязательное социальное страхование, поступившие в государственные внебюджетные фонды. Их объем вырос на 8,9%, или на 7,1 млрд руб.
На этом фоне поступления налога на прибыль организаций, напротив, снизились. За январь—сентябрь они составили 26,8 млрд руб., что на 5,9%, или на 1,7 млрд руб., меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В УФНС объяснили сокращение снижением прибыли прибыльных организаций. По данным Северо-Кавказстата, за январь—июль 2026 года прибыль таких организаций в Ставропольском крае составила 61,8 млрд руб.
Рост поступлений НДС происходит на фоне изменения налогового законодательства. С 1 января 2026 года основная ставка налога была повышена с 20% до 22% в соответствии с федеральным законом от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ. При этом ставка 10% сохранилась для социально значимых товаров.
Кроме того, с 2026 года изменились условия освобождения от НДС для организаций и индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. Порог доходов, при превышении которого возникает обязанность уплачивать налог, снизился с 60 млн руб. до 20 млн руб. Для применения освобождения с 1 января 2026 года учитываются доходы за 2025 год. Эти изменения расширили круг предпринимателей, обязанных исчислять и уплачивать НДС.