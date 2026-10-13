Поступления НДС на Ставрополье выросли на 39,5% за девять месяцев

В консолидированный бюджет Ставропольского края поступило 114,1 млрд руб. — на 3,6%, или на 4 млрд руб., больше прошлогоднего показателя. Из них бюджеты муниципальных образований получили 27,3 млрд руб., что на 3,2%, или на 851,6 млн руб., превышает поступления за девять месяцев 2025 года. Еще 87 млрд руб. составили страховые взносы на обязательное социальное страхование, поступившие в государственные внебюджетные фонды. Их объем вырос на 8,9%, или на 7,1 млрд руб.