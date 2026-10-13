Северный Кавказ привлек 130 млрд рублей через инфраструктурные кредиты с 2021 года

Параллельно в округе продолжается реализация ещё 30 проектов. Дагестан ведет прокладку магистрального водовода по маршруту Чиркей — Махачкала — Каспийск, а также строительство напорного трубопровода от городской канализационной насосной станции до очистных сооружений Каспийска. Кроме того, в республике проектируется и возводится инженерная инфраструктура для гостиничного комплекса на 120 номеров.