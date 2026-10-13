Северный Кавказ привлек 130 млрд рублей через инфраструктурные кредиты с 2021 года
13.10.2026, 16:55
Северокавказские регионы за четыре года аккумулировали колоссальный объем внебюджетного финансирования через инструменты государственной поддержки — инфраструктурные бюджетные, специальные казначейские и казначейские инфраструктурные займы. Совокупный объем привлеченных средств приблизился к отметке в 130 млрд руб., сообщила пресс-служба федерального правительства.
Вице-премьер Марат Хуснуллин подвел промежуточные итоги реализации программы в СКФО. По его данным, с 2021 года на территории округа завершены 49 объектов и мероприятий в сфере социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры. Построенные и модернизированные объекты обеспечили ввод 1,26 млн кв. м жилого фонда и появление 14,5 тыс. постоянных рабочих мест.
Безусловными лидерами по числу завершенных объектов стали Чеченская Республика — 24 проекта — и Северная Осетия, где реализованы 22 мероприятия. В числе уже функционирующих объектов — внутриквартальные автомобильные проезды в юго-западных кварталах Владикавказа, коммунальные сети с инженерными коммуникациями и электроснабжением, а также водопроводные, канализационные и газовые магистрали для обеспечения жилой застройки. Ставропольский край пополнил парк общественного транспорта 45 троллейбусами, оснащенными системой автономного хода.
Параллельно в округе продолжается реализация ещё 30 проектов. Дагестан ведет прокладку магистрального водовода по маршруту Чиркей — Махачкала — Каспийск, а также строительство напорного трубопровода от городской канализационной насосной станции до очистных сооружений Каспийска. Кроме того, в республике проектируется и возводится инженерная инфраструктура для гостиничного комплекса на 120 номеров.
В Карачаево-Черкесии параллельно развиваются сразу два направления: инженерное обустройство территории аэропорта Архыз и строительство необходимых коммуникаций для нового жилого микрорайона в северной части Черкесска. Ингушетия, в свою очередь, решает задачу водоснабжения агропромышленных предприятий республики.