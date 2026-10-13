Электроника нарастила отгрузку на фоне спада промышленности Ставрополья
13.10.2026, 16:22
За январь—август 2026 года предприятия Ставропольского края отгрузили товаров, выполнили работы и оказали услуги по промышленным видам деятельности примерно на 474 млрд руб. Почти три четверти этой суммы обеспечили обрабатывающие производства. Однако рост отдельных отраслей не изменил общую динамику: индекс промышленного производства в регионе за восемь месяцев составил 90,2% к тому же периоду 2025 года. В обрабатывающем секторе он достиг 90,9%. Такие данные приводит Северо-Кавказстат; министерство энергетики, промышленности и связи края пересказало их в своем канале в Telegram.
Быстрее других росла отгрузка компьютеров, электронных и оптических изделий: за восемь месяцев она увеличилась на 29,1%, до 28 млрд руб. В августе предприятия отгрузили такой продукции на 3,54 млрд руб. — на 19,6% больше, чем годом ранее, и на 9,6% больше, чем в июле. В отрасли, по данным министерства, работают более 2,3 тыс. организаций и около 44 тыс. человек — это показатели всей обрабатывающей промышленности края, а не только электроники, как ранее писал «Ъ-Кавказ» со ссылкой на материалы Северо-Кавказстата.
Рост отгрузки не означает, что весь выпуск электроники вырос на ту же величину. Росстат считает индекс промышленного производства по изменению физических объемов продукции, а статистику отгрузки приводит в текущих ценах. По данным Северо-Кавказстата, выпуск полупроводниковых приборов и их частей за январь—август вырос на 37,8%, тогда как производство электросчетчиков осталось ниже прошлогоднего уровня — 95,2%. Это показывает, что внутри одной отрасли динамика разных изделий расходится.
Министерство назвало и другие направления с приростом отгрузки: прочие готовые изделия — на 21%, до 1,22 млрд руб.; прочие транспортные средства и оборудование — на 20,9%, до 1,05 млрд руб.; обработка древесины и выпуск изделий из дерева и пробки — на 11,1%. По транспортному сегменту августовский результат отличался от накопленного: за месяц предприятия отгрузили продукции на 666,5 млн руб., что на 20,1% меньше, чем в августе 2025 года. Этот контраст подчёркивает, что показатель за восемь месяцев не гарантирует продолжения роста в каждом следующем месяце.
Контекст при этом сдержанный: по данным Банка России по Ставропольскому краю, за январь—август промышленное производство региона снизилось на 9,8%, а обрабатывающий сектор — на 9,1%. На этом фоне рост электроники и нескольких других ниш остается локальным исключением, а не признаком разворота всей промышленности.
Как ранее писал «Ъ-кавказ», губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров разделил краевой минпром на два ведомства и утвердил положения о министерствах цифрового развития и связи, а также энергетики и промышленности. Оба постановления опубликованы на региональном портале правовой информации.