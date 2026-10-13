Электроника нарастила отгрузку на фоне спада промышленности Ставрополья

Министерство назвало и другие направления с приростом отгрузки: прочие готовые изделия — на 21%, до 1,22 млрд руб.; прочие транспортные средства и оборудование — на 20,9%, до 1,05 млрд руб.; обработка древесины и выпуск изделий из дерева и пробки — на 11,1%. По транспортному сегменту августовский результат отличался от накопленного: за месяц предприятия отгрузили продукции на 666,5 млн руб., что на 20,1% меньше, чем в августе 2025 года. Этот контраст подчёркивает, что показатель за восемь месяцев не гарантирует продолжения роста в каждом следующем месяце.