В Альфа-банке предприниматели смогут получить кредит до 50 млн руб. с господдержкой без залога. Если у компании уже есть расчетный счет в банке, одобрение и получение кредита занимают один день. Средства можно направить на любые бизнес-цели: пополнение оборотных средств, инвестиции в развитие компании, рефинансирование действующих обязательств и другие задачи. Предложение доступно новым и действующим клиентам Альфа-банка из разных отраслей экономики, которые соответствуют требованиям программы господдержки. При подключении услуги «Защита бизнеса» ставка по кредиту составит от 19,5%, без подключения — 24%. Предложение действует с 12 октября по 15 ноября 2026 года.