Корпоративные новости на “Ъ FM”
13.10.2026, 16:01
В Альфа-банке предприниматели смогут получить кредит до 50 млн руб. с господдержкой без залога. Если у компании уже есть расчетный счет в банке, одобрение и получение кредита занимают один день. Средства можно направить на любые бизнес-цели: пополнение оборотных средств, инвестиции в развитие компании, рефинансирование действующих обязательств и другие задачи. Предложение доступно новым и действующим клиентам Альфа-банка из разных отраслей экономики, которые соответствуют требованиям программы господдержки. При подключении услуги «Защита бизнеса» ставка по кредиту составит от 19,5%, без подключения — 24%. Предложение действует с 12 октября по 15 ноября 2026 года.
Большая часть функций умного дома с «Алисой» восстановлена, сообщили «Ъ» в пресс-службе «Яндекса». Пользователям доступны управление умным освещением, возможности ИИ-камеры, регулировка температуры и другие функции. Но некоторые ограничения пока сохраняются.
В Opel показали «универсал будущего» с чертами старой Ferrari. Компания не раскрыла подробности о силовой установке и не опубликовала изображения интерьера. Известно лишь, что концепт оснащен электрической полноприводной системой и способен развивать скорость более 200 км/ч.