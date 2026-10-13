«Россети Тюмень» завершили подготовку энергосистемы Ишимского округа к зиме

На питающих центрах специалисты заменили четыре силовых трансформатора, более 50 коммутационных аппаратов и 48 опорно-стержневых изоляторов. Для повышения надежности работы линейных объектов энергетики смонтировали 1,3 километра самонесущего изолированного провода и заменили 239 дефектных опор. Чтобы свести к минимуму риски технологических нарушений из-за соприкосновения веток и деревьев с токоведущими частями, сотрудники компании расчистили более 130 гектаров охранных зон ЛЭП.