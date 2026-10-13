«Россети Тюмень» завершили подготовку энергосистемы Ишимского округа к зиме
13.10.2026, 15:29
Компания «Россети Тюмень» завершила подготовку электросетевого комплекса в Ишимском муниципальном округе к предстоящему периоду максимальных нагрузок. Энергетики провели ремонт и техобслуживание 533 трансформаторных подстанций и свыше 10 километров линий электропередачи (ЛЭП). Технические мероприятия повысили надежность электроснабжения порядка 26 тысяч жителей района.
На питающих центрах специалисты заменили четыре силовых трансформатора, более 50 коммутационных аппаратов и 48 опорно-стержневых изоляторов. Для повышения надежности работы линейных объектов энергетики смонтировали 1,3 километра самонесущего изолированного провода и заменили 239 дефектных опор. Чтобы свести к минимуму риски технологических нарушений из-за соприкосновения веток и деревьев с токоведущими частями, сотрудники компании расчистили более 130 гектаров охранных зон ЛЭП.
Глава Ишимского муниципального округа Сергей Ломовцев отметил высокую готовность энергетиков к зимнему периоду. «Компанией проведена серьезная работа, благодаря чему энергосистема округа входит в отопительный сезон с необходимым запасом надежности. Все мероприятия выполнены в полном объеме и в соответствии с утвержденными графиками. Рассчитываем, что отопительный сезон пройдет в штатном режиме», – рассказал Сергей Ломовцев.
«Россети Тюмень» уделяют значительное внимание подготовке энергоинфраструктуры Тюменской области к предстоящему периоду максимальных нагрузок. Своевременное выполнение профилактических мероприятий позволит существенно снизить риски технологических нарушений при прохождении осенне-зимнего сезона 2026/2027 годов.
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