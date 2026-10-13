Погрузка на железной дороге в КЧР выросла на 11,6% за девять месяцев

Рост прежде всего связан с цементными отправками. В Усть-Джегуте работает «Кавказцемент» — крупнейший производитель цемента на Северном Кавказе. По данным правительства республики, проектная мощность завода превышает 3,4 млн тонн в год; отраслевой обзор «Коммерсантъ» приводит фактический выпуск в 2 млн тонн за 2024 год. Завод отгружает продукцию через железнодорожную станцию Абазинка. Его поставки обеспечивают строительные рынки не только КЧР, но и соседних регионов — в частности, Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского и Краснодарского краев. Эти сведения объясняют, почему цемент занимает столь большую долю железнодорожной погрузки республики, хотя не позволяют установить, какие именно заказы или направления вызвали сентябрьский скачок.