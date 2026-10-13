Погрузка на железной дороге в КЧР выросла на 11,6% за девять месяцев
13.10.2026, 15:23
В январе—сентябре 2026 года предприятия Карачаево-Черкесии отправили по железной дороге 618 тыс. тонн грузов — на 11,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Основную часть объема составил цемент: более 500 тыс. тонн, прирост — 11,9%. Отгрузка промышленного сырья и формовочных материалов достигла 58,8 тыс. тонн, увеличившись в 3,7 раза., сообщает пресс-служба СКЖД.
В сентябре погрузка в республике составила 95,5 тыс. тонн. Это на 69% больше, чем годом ранее. В январе—июле республика отправила более 440 тыс. тонн, на 1,5% больше год к году, а в июле — свыше 90 тыс. тонн. Следовательно, заметный разгон годовой динамики пришелся на август и сентябрь.
Рост прежде всего связан с цементными отправками. В Усть-Джегуте работает «Кавказцемент» — крупнейший производитель цемента на Северном Кавказе. По данным правительства республики, проектная мощность завода превышает 3,4 млн тонн в год; отраслевой обзор «Коммерсантъ» приводит фактический выпуск в 2 млн тонн за 2024 год. Завод отгружает продукцию через железнодорожную станцию Абазинка. Его поставки обеспечивают строительные рынки не только КЧР, но и соседних регионов — в частности, Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского и Краснодарского краев. Эти сведения объясняют, почему цемент занимает столь большую долю железнодорожной погрузки республики, хотя не позволяют установить, какие именно заказы или направления вызвали сентябрьский скачок.
Второй заметный вклад внесли промсырье и формовочные материалы. Их объем пока существенно меньше цементного — 58,8 тыс. тонн за девять месяцев, — но рост в 3,7 раза указывает на резкое увеличение отправок относительно низкой базы прошлого года. В стратегии развития КЧР среди значимых промышленных предприятий названы, помимо «Кавказцемента», Урупский горно-обогатительный комбинат, Хабезский гипсовый завод и производители строительных материалов. Однако опубликованные данные не разбивают эту категорию по отправителям и видам сырья, поэтому связывать прирост с конкретным предприятием нельзя.
Контраст с общероссийской динамикой заметен: по оперативным данным РЖД, погрузка на сети в январе—сентябре составила 824,4 млн тонн — на 0,7% меньше, чем годом ранее. При этом перевозка цемента по сети за девять месяцев также снизилась, на 2,7%. Рост в КЧР, таким образом, отражает региональную структуру отправок и динамику местных предприятий, а не общий подъем железнодорожных грузоперевозок.