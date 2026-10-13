На Ставрополье подтвердить запись на «Госуслугах» теперь можно в почтовых отделениях сел
13.10.2026, 15:21
Жители Ставропольского края теперь могут подтвердить или восстановить учетную запись на портале «Госуслуги» более чем в 140 модернизированных сельских почтовых отделениях. В более чем 20 из них оборудованы клиентские компьютеры, с которых можно самостоятельно пользоваться электронными государственными сервисами.
Для подтверждения учетной записи необходимо обратиться к оператору отделения, где доступна эта услуга, и предъявить паспорт и СНИЛС. Сотрудник проверит документы и сверит сведения с данными в системе. После завершения процедуры уведомление поступит на номер телефона, указанный при регистрации.
Предоставлять такие услуги помогают сотрудники почты, прошедшие специальное обучение. По словам директора Управления федеральной почтовой связи Ставропольского края Александра Плотникова, модернизированные отделения расширяют доступ жителей небольших населенных пунктов к цифровым государственным сервисам.
В наиболее удаленных селах посетители могут самостоятельно воспользоваться порталом на клиентском компьютере. Это позволяет получать электронные услуги без поездок в город или районный центр.