На Ставрополье подтвердить запись на «Госуслугах» теперь можно в почтовых отделениях сел

Жители Ставропольского края теперь могут подтвердить или восстановить учетную запись на портале «Госуслуги» более чем в 140 модернизированных сельских почтовых отделениях. В более чем 20 из них оборудованы клиентские компьютеры, с которых можно самостоятельно пользоваться электронными государственными сервисами.