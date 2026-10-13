В России зарегистрировали новый препарат для лечения мышечной дистрофии Дюшенна

Мышечная дистрофия Дюшенна (МДД) относится к тяжелым наследственным заболеваниям. Она встречается преимущественно у мальчиков и обычно проявляется в раннем детстве. Ребенку становится трудно бегать, подниматься по лестнице, вставать с пола. Постепенно мышечная слабость усиливается.