В России зарегистрировали новый препарат для лечения мышечной дистрофии Дюшенна
13.10.2026, 15:03
В России появился новый отечественный препарат для терапии мышечной дистрофии Дюшенна, редкого наследственного заболевания, которое постепенно приводит к потере мышечной силы. Разработку компании «Промомед» представили первому вице-премьеру Денису Мантурову на международном форуме Биопром-2026.
Препарат получил регистрационное удостоверение Минздрава России. Его особенность заключается в том, что действие не зависит от конкретной генетической мутации, вызвавшей заболевание.
Мышечная дистрофия Дюшенна (МДД) относится к тяжелым наследственным заболеваниям. Она встречается преимущественно у мальчиков и обычно проявляется в раннем детстве. Ребенку становится трудно бегать, подниматься по лестнице, вставать с пола. Постепенно мышечная слабость усиливается.
Причина заболевания связана с нарушением выработки белка дистрофина, который необходим для защиты мышечных клеток. Без него мышцы повреждаются, а здоровая ткань со временем замещается жировой и соединительной.
МДД затрагивает не только способность самостоятельно передвигаться. По мере прогрессирования болезни могут страдать дыхательные мышцы и сердце, поэтому пациентам необходимы постоянное медицинское наблюдение и комплексное лечение.
По имеющимся данным, в России зарегистрировано около 2000 пациентов с миодистрофией Дюшенна.