Минимущество Дагестана взыскивает 77 млн рублей с дербентского застройщика

Помимо денежных требований, министерство добивается расторжения договора аренды земельного участка (с кадастровым номером 05:42:000055:2) площадью более 13 тысяч кв. м и его возврата по акту приема-передачи в течение 30 дней после вступления решения суда в силу. Разрешенное использование спорного участка - для строительство объекта по оказанию услуг населению. Если застройщик не исполнит это требование, ведомство просит взыскивать с него по 5 тысяч рублей за каждый день просрочки.