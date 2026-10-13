Минимущество Дагестана взыскивает 77 млн рублей с дербентского застройщика
13.10.2026, 14:54
Арбитражный суд Дагестана 2 ноября 2026 года рассмотрит иск Министерства по земельным и имущественным отношениям республики к дербентскому застройщику ООО «Южный» о взыскании более 77 млн рублей и возврате арендованного земельного участка. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.
Согласно определению суда, общая сумма претензий составляет 77,21 млн рублей. Из них 4,37 млн рублей — основной долг по договору аренды № 29 от 14 апреля 2008 года за период с марта 2013 по май 2026 года, и 72,83 млн рублей — пени за несвоевременную оплату с января 2020 по май 2026 года.
Помимо денежных требований, министерство добивается расторжения договора аренды земельного участка (с кадастровым номером 05:42:000055:2) площадью более 13 тысяч кв. м и его возврата по акту приема-передачи в течение 30 дней после вступления решения суда в силу. Разрешенное использование спорного участка - для строительство объекта по оказанию услуг населению. Если застройщик не исполнит это требование, ведомство просит взыскивать с него по 5 тысяч рублей за каждый день просрочки.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Южный» зарегистрировано в 2006 году в Дербенте. Основной вид деятельности — подготовка строительной площадки. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредители — Юсуф Юсуфов, Фатимат Юсуфова и Тайибат Зикеряева. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.
ООО «Южный» представило отзыв с просьбой отказать в удовлетворении иска. Суд завершил стадию подготовки и признал дело готовым к разбирательству.
Стороны обязаны заблаговременно раскрыть доказательства. Министерству предписано представить актуальный акт сверки расчётов и мотивированные возражения на отзыв ответчика. От застройщика суд ожидает нормативно обоснованный отзыв, подтверждение оплаты или объяснение её отсутствия, а также контррасчет исковых требований. Отдельно компании предписано представить доказательства строительства домов на спорном участке, передачи жилых помещений участникам долевого строительства и регистрации за ними прав собственности.