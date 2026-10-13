Суд потребовал от Минтуризма Дагестана обосновать иск к «Дагрыбпродукту» на 51 млн рублей
13.10.2026, 14:40
Арбитражный суд Дагестана перенес на 15 октября 2026 года рассмотрение иска Министерства по туризму к ООО ПКФ Дагрыбпродукт о взыскании 51 млн рублей субсидии на строительство гостиничного комплекса АсаКули — из-за существенных пробелов в доказательной базе ведомства. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.
Заседание, изначально назначенное на 16 сентября, было перенесено из-за многочисленных пробелов в доказательной базе истца. Суд в определении по делу констатировала, что представленных документов недостаточно для разрешения спора по существу.
Суд зафиксировал ряд претензий к Министерству. В исковом заявлении ведомство указывает на ввод в эксплуатацию 54 номеров, тогда как акт собственной выездной проверки от сентября 2025 года и письмо самой компании фиксируют 50 номеров — при этом в обоих случаях результат заявлен как 100% от плана. Помимо этого, в иске не раскрыт порядок расета суммы в 51 млн рублей, а сам нормативный акт — постановление правительства Дагестана № 437, на основании которого исчислена сумма возврата, — суду не представлен.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО ПК Фирма «Дагрыбпродукт» зарегистрировано в 2009 году в Махачкале. Основной вид деятельности — торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Магомед Гамзатов. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.
Среди процессуальных нарушений суд отметил отсутствие доказательств направления ответчику требования о возврате средств от 31 октября 2025 года, а также документов, подтверждающих надлежащее уведомление компании о проведении выездной проверки и вручение ей соответствующего акта. Кроме того, в материалах дела не оказалось читаемых платежных поручений о перечислении субсидии, договоров на приобретение и монтаж модульных конструкций, фотоматериалов объекта на отчетную дату — 31 декабря 2024 года — и сведений об освоении средств, находившихся на казначейском сопровождении.
Министерству предписано устранить противоречия, представить письменный расчет взыскиваемой суммы, полный текст Порядка предоставления субсидий, выписки из системы «Электронный бюджет» и доказательства соблюдения всех проверочных процедур. ООО ПКФ «Дагрыбпродукт» обязано подать мотивированный отзыв, документы о приобретении и монтаже модулей, подтверждение вложения собственных средств в размере не менее 50% стоимости проекта, а при несогласии с суммой иска — контррасчет требований.