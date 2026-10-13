Суд потребовал от Минтуризма Дагестана обосновать иск к «Дагрыбпродукту» на 51 млн рублей

Суд зафиксировал ряд претензий к Министерству. В исковом заявлении ведомство указывает на ввод в эксплуатацию 54 номеров, тогда как акт собственной выездной проверки от сентября 2025 года и письмо самой компании фиксируют 50 номеров — при этом в обоих случаях результат заявлен как 100% от плана. Помимо этого, в иске не раскрыт порядок расета суммы в 51 млн рублей, а сам нормативный акт — постановление правительства Дагестана № 437, на основании которого исчислена сумма возврата, — суду не представлен.