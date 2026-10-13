АО «Швея» из Гуково грозит банкротство из-за долга в 89,14 млн рублей
13.10.2026, 14:23
Арбитражный суд Ростовской области перенес рассмотрение заявления налоговой службы о признании банкротом гуковской швейной фабрики АО «Швея», задолжавшей более 89 млн рублей. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.
Согласно материалам дела, инициатором процедуры несостоятельности выступила Межрайонная инспекция ФНС № 4 по Республике Башкортостан, которая предъявила предприятию требования на 89,14 млн рублей задолженности.
Суд обязал руководство АО «Швея» принять исчерпывающие меры по погашению долга.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Швея» зарегистрировано в 1993 году в г. Гуково. Основной вид деятельности — производство прочей верхней одежды. Уставный капитал компании составляет 7,23 млн рублей. Генеральный директор — Татьяна Вишневская. За 2025 год выручка компании составила 986,67 млн рублей, прибыль — 14,56 млн рублей.
Если к следующему заседанию задолженность не будет погашена, суд может перейти к рассмотрению дела по существу и введению первой процедуры банкротства.