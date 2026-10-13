Осетинский танец «Симд» включили в федеральный реестр культурного наследия
13.10.2026, 14:12
Традиционный осетинский танец «Симд» включен в Федеральный реестр нематериального культурного наследия России. Об этом сообщил глава РСО-Алания Сергей Меняйло в своих соцсетях.
Глава региона отметил, что «Симд» занимает значимое место в культуре Осетии. Массовый танец исполняли на народных праздниках и торжествах, объединяя десятки и сотни участников разных поколений. Традиция сохраняется и в настоящее время.
Включение в федеральный реестр направлено на сохранение культурного наследия осетинского народа и его популяризацию в регионах России.