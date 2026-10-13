Морспасслужба не выявила загрязнения Черного моря между Новороссийском и Архипо-Осиповкой
13.10.2026, 13:30
Специалисты ФГБУ «Морская спасательная служба» не подтвердили информацию о крупном разливе нефтепродуктов в Черном море у побережья Краснодарского края, сообщили в оперштабе региона. Сообщения о загрязнении появились в социальных сетях.
По распространяемым данным, след нефтепродуктов между Архипо-Осиповкой и Новороссийском якобы заметили на спутниковом снимке, сделанном 10 октября. Авторы публикаций связывали предполагаемое загрязнение с пожаром на танкере.
В Морспасслужбе уточнили, что специалисты учреждения проводят мониторинг акватории Черного моря. При этом факты загрязнения нефтепродуктами не подтверждены.