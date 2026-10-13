S7 Airlines объяснила сигнал бедствия рейса из Минеральных Вод в Москву
13.10.2026, 12:53
Рейс S7 2170 Минеральные Воды — Москва 11 октября из-за ограничений в Домодедово ушел на запасной аэродром в Нижнем Новгороде, где экипаж запросил приоритетную посадку и подал сигнал бедствия. Об этом РБК сообщили в пресс-службе S7 Airlines.
В зоне ожидания над Нижним Новгородом к этому моменту уже находились другие перенаправленные самолёты. «Поскольку запас топлива не позволял экипажу продолжать ожидание, он запросил приоритетную посадку и подал сигнал бедствия», — пояснили в компании.
Самолет благополучно приземлился, дозаправился и затем продолжил полет в Домодедово.