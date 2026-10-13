В Дагестане возбудили дело из-за нарушения прав семьи погибшего участника СВО

По версии следствия, в марте 2025 года заявитель обратился в администрацию сельского поселения Курахского района с просьбой на безвозмездной основе предоставить земельный участок в рамках предусмотренных законом мер соцподдержки. Однако должностные лица, несмотря на возможность исполнить свои обязанности, длительное время не принимали необходимых мер.