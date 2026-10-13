В Дагестане возбудили дело из-за нарушения прав семьи погибшего участника СВО
13.10.2026, 12:53
В Дагестане возбудили уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) из-за нарушения прав семьи погибшего участника спецоперации при предоставлении земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.
По версии следствия, в марте 2025 года заявитель обратился в администрацию сельского поселения Курахского района с просьбой на безвозмездной основе предоставить земельный участок в рамках предусмотренных законом мер соцподдержки. Однако должностные лица, несмотря на возможность исполнить свои обязанности, длительное время не принимали необходимых мер.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые могли способствовать нарушению прав заявителя.