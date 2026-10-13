Черноземье — неоднородный рынок: где сегодня искать точки роста инвестору

«Как экономист и инвестор, много лет работающий с финансовыми рынками и инвестиционными проектами, я не рассматривал бы Черноземье как единый рынок. Разница по объёму ВРП между Воронежской и Орловской областями почти четырёхкратная. На привлекательность территорий влияют специализация экономики, стоимость капитала и для приграничных регионов — геополитические риски. В 2025 году Белгородская и Курская области потеряли десятки тысяч гектаров сельхозземель, инвестиции снизились на 15–20%. Это требует другого расчёта рисков и учёта господдержки», — рассказал Олег Орлов, предприниматель, автор книги «Инвестиции — это навык», экономист с большим опытом управленческой работы.