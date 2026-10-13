Черноземье — неоднородный рынок: где сегодня искать точки роста инвестору
13.10.2026, 12:56
Черноземье нельзя рассматривать как единый инвестиционный рынок: регионы заметно отличаются по экономике, отраслевой структуре, стоимости капитала и уровню рисков. Одни территории привлекают инвесторов за счёт промышленности и логистики, другие — благодаря сельскому хозяйству и доступности сырья. О том, где сегодня искать точки роста и какие показатели учитывать при оценке проектов, рассказал Олег Орлов — экономист, финансист с большим опытом управленческой работы, автор книги «Инвестиции — это навык». С 2016 года работает на фондовом и срочном рынках: акции, IPO, опционные стратегии.
Почему Черноземье нельзя оценивать как единый рынок?
«Как экономист и инвестор, много лет работающий с финансовыми рынками и инвестиционными проектами, я не рассматривал бы Черноземье как единый рынок. Разница по объёму ВРП между Воронежской и Орловской областями почти четырёхкратная. На привлекательность территорий влияют специализация экономики, стоимость капитала и для приграничных регионов — геополитические риски. В 2025 году Белгородская и Курская области потеряли десятки тысяч гектаров сельхозземель, инвестиции снизились на 15–20%. Это требует другого расчёта рисков и учёта господдержки», — рассказал Олег Орлов, предприниматель, автор книги «Инвестиции — это навык», экономист с большим опытом управленческой работы.
Какие точки роста сегодня могут быть интересны инвестору?
При поиске точек роста эксперт рекомендует смотреть не только на столицы и насыщенные ниши вроде торговой недвижимости. «Я смотрю на низкую базу, свободные мощности в ОЭЗ и появление якорного проекта, который создаёт спрос на инфраструктуру и подрядчиков», — отмечает Олег Орлов.
Показателен Касторенский район Курской области: маслоэкстракционный завод построили рядом с сырьём, а не в областном центре, и он стал крупнейшим подобным производством в мире.
«Точкой роста я считаю глубокую переработку сельхозсырья. Черноземье производит зерно, свёклу и мясо, но переработка создаёт дополнительную стоимость. С учётом моего опыта управления бизнесом и работы с инвестиционными инструментами я бы обращал внимание на проекты, которые увеличивают добавленную стоимость, а не только объём производства. Второе направление — логистика: ритейлеры и маркетплейсы строят распределительные центры в небольших городах. Ещё одно — добыча и металлургия вокруг Курской магнитной аномалии, с циклами на десятилетия. Тепличный бизнес требует осторожности: его себестоимость выросла быстрее цен на продукцию», — рассказал Олег Орлов — экономист, финансист с большим опытом управленческой работы, автор книги «Инвестиции — это навык».
Важны якорный работодатель, поставщики и модель создания стоимости. ОЭЗ с готовыми коммуникациями экономит годы и сотни миллионов рублей, а льготные и инфраструктурные кредиты позволяют компенсировать слабые макропоказатели.
Роль небольших городов растёт: производители переносят мощности ближе к сырью и рабочей силе. «Логика инвестора смещается от вопроса "какой город главный" к вопросам "где эффективнее логистика и есть ли кадры"». Олег Орлов также является обладателем квалификационных аттестатов ФСФР серий 1.0 и 5.0 и имеет степень MBA МГУ. Этот опыт позволяет оценивать инвестиционные проекты одновременно с точки зрения финансовых инструментов, стоимости капитала и долгосрочной устойчивости.
Какие риски чаще всего недооценивают инвесторы?
«Важна проверка рисков. В первом полугодии 2026 года корпоративные банкротства выросли во всех шести регионах Черноземья, а в Курской области — более чем вдвое. Ошибка — принять высокий видимый спрос за подтверждённую инвестиционную возможность. Я бы проверял динамику кредитования, долговую нагрузку партнёров и зависимость проекта от одного крупного покупателя», — поделился финансист Олег Орлов.
«При горизонте 5–10 лет я выделяю четыре показателя: ключевую ставку, доступность рабочей силы, реальную динамику инвестиций в основной капитал муниципалитета и для приграничных территорий — устойчивость логистики и объём федеральной поддержки. Мой опыт работы с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и инвестиционными стратегиями позволяет оценивать ставку не отдельно, а в связке со стоимостью капитала, кадровыми возможностями территории и доходностью проекта. Такой подход особенно важен при длинном горизонте»,— подытожил эксперт.
Эксперт: «Олег Орлов — экономист, финансист с большим опытом управленческой работы, автор книги «Инвестиции - это навык». С 2016 года работает на фондовом и срочном рынках: акции, IPO, опционные стратегии».
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