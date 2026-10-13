В Дагестане гидроциклиста будут судить за травмирование пассажира морского аттракциона
13.10.2026, 12:47
В Махачкалинской транспортной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя республики, который оказывал небезопасные услуги по перевозке пассажиров в акватории Каспийского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратруры.
Инцидент произошел в августе у пляжа близ села Инчхе Каякентского района. Молодой человек, управляя гидроциклом с буксируемым водным аттракционом, перевозил трех пассажиров. При этом у него не было ни навыков, ни сопутствующих документов.
Как установило следствие, судоводитель совершил резкое и опасное маневрирование на высокой скорости — гидроцикл и буксируемый им аттракцион натолкнулись на морскую волну, отдыхающих подбросило вверх. Один из пассажиров получил телесные повреждения, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести.