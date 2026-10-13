Владельцев «Орловского асфальта» могут привлечь к субсидиарной ответственности

По данным Rusprofile, ООО «Орловский асфальт» зарегистрировано в Орле в 2021 году. Основной вид деятельности — производство изделий из асфальта или аналогичных материалов. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Единственный текущий учредитель и директор — Анастасия Шачнева. До 2022 года учредителем компании был крымский бизнесмен Александр Жирохов. В 2025 году выручка общества упала на 86% — до 19 млн руб. Чистая прибыль в 138 млн руб. годом ранее сменилась убытком в 48 млн руб.

В отношении компании введено 28 исполнительных производств на общую сумму 221 млн руб. Остаток задолженности составляет 108 млн руб. На 1 сентября у «Орловский асфальт» задолжал по налогам, сборам и штрафам 109 млн руб.

Сергей Соколинский является владельцем четырех компаний: специализирующихся на строительстве автодорог ООО «Газ ресурс» и ООО «Спецдортех», перевозчика ООО «Транслогистик» и клининговой ООО «Блеск». Ему также наполовину принадлежит ООО «Агро строй», специализирующееся на строительстве инженерных сооружений. Кроме того, до 2020 года господин Соколинский владел производством битуминозных смесей на основе природного асфальта — ООО «Спецстройворонеж». Сейчас компания банкротится.