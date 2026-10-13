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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Черноземье

Владельцев «Орловского асфальта» могут привлечь к субсидиарной ответственности

13.10.2026, 12:32
В Арбитражный суд Орловской области поступил иск ФНС России к владельцу и директору ООО «Орловский асфальт» Анастасии Шачневой, ее родственникам Никите и Ксении Шачневым, экс-соучредителю компании Александру Жирохову и воронежскому бизнесмену Сергею Соколинскому. Сумма требований налоговой составляет 102,9 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Речь идет о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по налоговой задолженности «Орловского асфальта». Компания фигурирует в деле в качестве третьего лица. Подробности претензий налоговиков не раскрываются. Суд оставил иск без движения из-за процессуальных нарушений при подаче.
В частности, суд требует от ФНС пояснить, является ли Николай Шачнев ответчиком по делу либо же только законным представителем несовершеннолетнего сына Никиты Шачнева наряду с владельцем «Орловского асфальта» Анастасией Шачневой. Также налоговой необходимо доказать статус контролирующего лица Николая Шачнева и основания его привлечения к ответственности на 2,8 млн руб. Нарушения нужно устранить до 6 ноября. Ранее стороны не встречались в суде.

По данным Rusprofile, ООО «Орловский асфальт» зарегистрировано в Орле в 2021 году. Основной вид деятельности — производство изделий из асфальта или аналогичных материалов. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Единственный текущий учредитель и директор — Анастасия Шачнева. До 2022 года учредителем компании был крымский бизнесмен Александр Жирохов. В 2025 году выручка общества упала на 86% — до 19 млн руб. Чистая прибыль в 138 млн руб. годом ранее сменилась убытком в 48 млн руб.

В отношении компании введено 28 исполнительных производств на общую сумму 221 млн руб. Остаток задолженности составляет 108 млн руб. На 1 сентября у «Орловский асфальт» задолжал по налогам, сборам и штрафам 109 млн руб.

Сергей Соколинский является владельцем четырех компаний: специализирующихся на строительстве автодорог ООО «Газ ресурс» и ООО «Спецдортех», перевозчика ООО «Транслогистик» и клининговой ООО «Блеск». Ему также наполовину принадлежит ООО «Агро строй», специализирующееся на строительстве инженерных сооружений. Кроме того, до 2020 года господин Соколинский владел производством битуминозных смесей на основе природного асфальта — ООО «Спецстройворонеж». Сейчас компания банкротится.

В 2022 году «Ъ-Черноземье» сообщал, что прокуратура Орловской области проверит жалобы местных жителей на выбросы ООО «Орловский асфальт». Тогда орловцы обращались также к президенту Владимиру Путину, а губернатор Андрей Клычков возмущался медленным ходом проверок.

Егор Якимов