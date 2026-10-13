В Белгороде обвиняемая в контрабанде 9 тонн кокаина отказалась от адвоката

Следствие считает, что в конце 2018 года Зубарева и гражданин Испании наняли в России экипаж грузового судна Eser для перевозки наркотиков из Панамы в Марокко. У берегов Венесуэлы на борт погрузили 8,7 т кокаина. В январе 2019 года судно зашло в порт Праи в Кабо-Верде, где его вместе с экипажем задержала местная полиция. Причиной захода в порт стала смерть одного из находившихся на борту людей.