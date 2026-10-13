В Белгороде обвиняемая в контрабанде 9 тонн кокаина отказалась от адвоката
13.10.2026, 12:26
Обвиняемая по делу о покушении на контрабанду почти 8,7 т кокаина из Венесуэлы (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, до двадцати лет лишения свободы) Оксана Зубарева отказалась от своего адвоката из-за утраты доверия и попросила назначить ей нового защитника. Белгородский райсуд удовлетворил ходатайство. Об этом сообщает ТАСС.
На поиск нового защитника может потребоваться до трех дней. В заявлении, которое зачитал судья, Зубарева указала, что адвокат, по ее мнению, нарушает профессиональную этику и дает советы, негативно повлиявшие на нее, уточняет ТАСС.
Как сообщал «Ъ-Черноземье» в начале сентября, обвинение запросило для Оксаны Зубаревой 14 лет колонии со штрафом в 1 млн руб. Защита в свою очередь просила назначить наказание мягче нижнего предела по статье.
Следствие считает, что в конце 2018 года Зубарева и гражданин Испании наняли в России экипаж грузового судна Eser для перевозки наркотиков из Панамы в Марокко. У берегов Венесуэлы на борт погрузили 8,7 т кокаина. В январе 2019 года судно зашло в порт Праи в Кабо-Верде, где его вместе с экипажем задержала местная полиция. Причиной захода в порт стала смерть одного из находившихся на борту людей.