Производство морской рыбы в Дагестане сократилось до 15,2 тыс. тонн c начала года
13.10.2026, 12:18
Объем производства свежей и охлажденной морской рыбы в Дагестане, не относящейся к продукции рыбоводства, в январе—августе 2026 года составил 15,2 тыс. тонн, что на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Дагестанстата о рыболовстве и рыбоводстве, которые изучил «Ъ-Кавказ». .
В августе объем производства морской рыбы составил 247,8 тонны. Это на 25,2% меньше показателя августа 2025 года, но на 53% больше, чем в июле 2026 года. Таким образом, месячный выпуск вырос относительно предыдущего месяца, однако остался ниже прошлогоднего уровня.
Объем производства свежей и охлажденной пресноводной рыбы, не относящейся к продукции рыбоводства, за восемь месяцев составил 61,7 тонны. По сравнению с январем—августом 2025 года этот показатель не изменился.
В сегменте рыбоводства производство живой пресноводной рыбы за восемь месяцев снизилось на 0,7%, до 70,9 тонны. В августе было произведено 6,8 тонны такой продукции. Это соответствует уровню августа прошлого года, но на 33,5% меньше июльского объема.
Еще заметнее сократилось производство свежей и охлажденной пресноводной рыбы, относящейся к продукции рыбоводства. В январе—августе оно составило 290,9 тонны, уменьшившись на 14,9% в годовом выражении. В августе объем производства достиг 12,2 тонны, сохранившись на уровне августа 2025 года, но сократившись на 80,4% по сравнению с июлем.
При этом оборот организаций, основным видом деятельности которых являются рыболовство и рыбоводство, за январь—август составил 573,9 млн руб. в действующих ценах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 23,8%.
В августе объем производства морской свежей и охлажденной рыбы был наиболее значительным среди представленных в мониторинге категорий — 247,8 тонны. Данные Дагестанстата отдельно учитывают продукцию рыболовства и рыбоводства, поэтому показатели по морской и пресноводной рыбе, а также по продукции аквакультуры приведены по соответствующим категориям.