Производство морской рыбы в Дагестане сократилось до 15,2 тыс. тонн c начала года

Объем производства свежей и охлажденной морской рыбы в Дагестане, не относящейся к продукции рыбоводства, в январе—августе 2026 года составил 15,2 тыс. тонн, что на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Дагестанстата о рыболовстве и рыбоводстве, которые изучил «Ъ-Кавказ». .