Экс-сотрудника ставропольского УФССП уволили в связи с утратой доверия

Суд изменил основание увольнения бывшего сотрудника управления ФССП по Ставропольскому краю, обязав ведомство указать в документах утрату доверия. Также региональное управление должно внести сведения о нем в соответствующий реестр. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.