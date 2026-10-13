Экс-сотрудника ставропольского УФССП уволили в связи с утратой доверия
13.10.2026, 12:17
Суд изменил основание увольнения бывшего сотрудника управления ФССП по Ставропольскому краю, обязав ведомство указать в документах утрату доверия. Также региональное управление должно внести сведения о нем в соответствующий реестр. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Как установил суд, занимая должность в службе судебных приставов, ответчик представлял интересы другого гражданина в федеральном суде общей юрисдикции по нотариальной доверенности. Такая деятельность, по выводам суда, нарушала антикоррупционные ограничения и создавала конфликт интересов.
Исковые требования удовлетворены. Основание увольнения по инициативе гражданского служащего заменено на увольнение в связи с утратой доверия. Сведения о суде, дате решения и возможности его обжалования не сообщаются.