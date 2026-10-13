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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Кавказ

Прокуратура проверяет обстоятельства ДТП с двумя погибшими в Георгиевском округе

13.10.2026, 12:13
Прокуратура Ставропольского края проверяет обстоятельства аварии с двумя погибшими на федеральной трассе «Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды» в Георгиевском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Ставропольского края

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2107» пытался обогнать попутную машину в условиях сильного тумана. Автомобилист выехал на встречную полосу, где столкнулся со Skoda. Оба автомобиля загорелись. В результате случившегося погиб водитель отечественного авто и его 19-летний пассажир. Водителя иномарки госпитализировали с травмами.
Георгиевская межрайонная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты следственных действий находятся на контроле надзорного ведомства.

Мария Хоперская