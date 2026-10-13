Летом 2026 года число смартфонов с вирусами в России выросло более чем на треть
По оценке специалистов МегаФона, число фишинговых ресурсов остаётся на стабильно высоком уровне. Такие сайты маскируют под банки, маркетплейсы, государственные и другие привычные пользователям порталы, чтобы получить логины, пароли, платёжные данные и другую конфиденциальную информацию. Среди выявленных фишинговых сайтов лидируют категории ресурсов, связанные с инвестициями и криптовалютами (30%), а также социальными сетями и мессенджерами (21%). В топ-5 также вошли ресурсы с потенциально вредоносными установочными файлами приложений для Android — APK-файлы — (9%), платёжные шлюзы (8%) и сайты с фейковыми новостями (7%). При этом отдельные сайты могут относиться сразу к нескольким категориям.
«Мы видим устойчивый тренд по вредоносным приложениям для мобильных устройств уже на протяжении нескольких месяцев. Более того, мы обнаружили кейсы, в которых сочетаются и мошеннические вызовы, и установка зараженного ПО. Человек попадает под влияние злоумышленника, который может убедить его сделать всё что угодно: перевести деньги на “безопасные счета”, отдать наличные курьеру и так далее. А для того, чтобы контролировать жертву в режиме 24/7 и менять вектор атаки, убеждают установить шпионский троян на устройство под видом легального ПО. Чтобы снизить риск заражения, важно устанавливать приложения только из официальных магазинов, не переходить по подозрительным ссылкам, регулярно обновлять операционную систему и использовать антивирусное ПО», — отметил директор департамента МегаФона по предотвращению мошенничества и потерь доходов Сергей Хренов.