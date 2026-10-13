В Дагестане отгрузка промышленной продукции выросла на четверть с начала года

В производстве напитков отгрузка выросла на 22%, до 20,56 млрд руб. На производство пищевых продуктов пришлось 3,15 млрд руб., что на 2,3% больше, чем за январь—август 2025 года. Положительную динамику также показали полиграфическая деятельность и копирование носителей информации, где объем отгрузки увеличился на 31%, до 67,7 млн руб., а также производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, — на 13,4%, до 752 млн руб.