В Дагестане отгрузка промышленной продукции выросла на четверть с начала года
13.10.2026, 12:07
Объем отгруженных товаров промышленного производства в Дагестане в январе—августе 2026 года составил 82,14 млрд руб., увеличившись на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Дагестанстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».
В августе предприятия республики отгрузили промышленной продукции на 10,73 млрд руб. Это на 26,9% больше, чем в августе 2025 года, но на 8,5% меньше июльского показателя. Данные приведены в действующих ценах и отражают стоимость отгруженной продукции, а не физический объем ее выпуска.
Наибольший объем отгрузки среди основных промышленных направлений пришелся на обрабатывающие производства. За восемь месяцев предприятия этого сектора отгрузили товаров на 48,83 млрд руб., что на 15,9% больше, чем годом ранее. На обеспечение электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирование воздуха пришлось 27,32 млрд руб. Отгрузка в этом секторе выросла на 56%.
В энергетике стоимость отгруженной электроэнергии достигла 24,6 млрд руб., увеличившись на 63,3%. Отгрузка продукции по производству и распределению пара и горячей воды выросла на 10,4%, до 2,46 млрд руб., газообразного топлива — на 20,3%, до 261 млн руб.
В обрабатывающей промышленности наиболее заметная положительная динамика зафиксирована в производстве прочих транспортных средств и оборудования. Отгрузка в этом сегменте увеличилась на 56,6%, до 6,70 млрд руб. В производстве резиновых и пластмассовых изделий показатель вырос на 58,6%, до 1,23 млрд руб., бумаги и бумажных изделий — на 41,7%, до 162,9 млн руб. Отгрузка электрического оборудования увеличилась на 32,6%, до 747,9 млн руб., готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, — на 23,3%, до 2,16 млрд руб.
В производстве напитков отгрузка выросла на 22%, до 20,56 млрд руб. На производство пищевых продуктов пришлось 3,15 млрд руб., что на 2,3% больше, чем за январь—август 2025 года. Положительную динамику также показали полиграфическая деятельность и копирование носителей информации, где объем отгрузки увеличился на 31%, до 67,7 млн руб., а также производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, — на 13,4%, до 752 млн руб.
В добыче полезных ископаемых объем отгрузки за восемь месяцев достиг 3,52 млрд руб., увеличившись на 11,9%. В частности, отгрузка прочих полезных ископаемых выросла на 20,7%, до 1,71 млрд руб., а услуг в области добычи полезных ископаемых — на 8,2%, до 316,9 млн руб. В сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, а также ликвидации загрязнений показатель увеличился на 3,8%, до 2,46 млрд руб.
При этом часть промышленных направлений завершила восемь месяцев со снижением отгрузки. В производстве мебели показатель уменьшился на 32%, до 255,1 млн руб., одежды — на 31,9%, до 19,8 млн руб., текстильных изделий — на 17,1%, до 58,7 млн руб. Отгрузка химических продуктов сократилась на 14,9%, до 26,4 млн руб., прочей неметаллической минеральной продукции — на 8,8%, до 7,63 млрд руб., изделий из кожи — на 6,5%, до 1,14 млрд руб. В производстве компьютеров, электронных и оптических изделий показатель снизился на 4,6%, до 1,43 млрд руб.