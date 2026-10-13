В Ростове полиция изъяла немаркированные ювелирные изделия на 51,8 млн рублей

Еще один эпизод связан с индивидуальным предпринимателем — гражданином одной из стран ближнего зарубежья — и его супругой. По данным полиции, они хранили и готовили к продаже 526 немаркированных ювелирных изделий в торговом объекте на улице Вятской. Стоимость партии составила 47,7 млн руб.