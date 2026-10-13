В Ростове полиция изъяла немаркированные ювелирные изделия на 51,8 млн рублей
13.10.2026, 12:03
В Ростове-на-Дону полицейские пресекли два случая незаконного оборота ювелирных изделий без обязательной маркировки. Общая стоимость изъятых украшений составила 51,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба донского главка МВД.
В одном из торговых центров города полицейские выявили 49-летнюю предпринимательницу, которая хранила для продажи 81 ювелирное изделие без обязательных двумерных штрихкодов. Стоимость украшений оценили в 4,1 млн руб.
Еще один эпизод связан с индивидуальным предпринимателем — гражданином одной из стран ближнего зарубежья — и его супругой. По данным полиции, они хранили и готовили к продаже 526 немаркированных ювелирных изделий в торговом объекте на улице Вятской. Стоимость партии составила 47,7 млн руб.
Полицейские при поддержке Росгвардии изъяли украшения, документацию и другие предметы, которые, по версии правоохранительных органов, свидетельствуют о противоправной деятельности. В отношении предпринимательницы возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки группой лиц). В отношении супругов — по ч. 2 ст. 171.1 УК РФ.