Оборот телерадиовещания в Дагестане вырос до 704 млн рублей за восемь месяцев
13.10.2026, 11:56
Оборот организаций в сфере телевидения и радиовещания в Дагестане в январе—августе 2026 года увеличился в 8,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 704,1 млн руб. Оборот предприятий по производству химических веществ и химических продуктов вырос в 7,6 раза, до 421,6 млн руб. Об этом свидетельствуют данные Дагестанстата, которые проанилизировал «Ъ-Кавказ».
В целом оборот организаций республики за восемь месяцев составил 642,93 млрд руб., увеличившись на 20% в годовом выражении. В августе предприятия отчитались об обороте на 86,34 млрд руб. Это на 15% больше, чем в августе 2025 года, и на 10,1% превышает показатель июля текущего года.
Среди других направлений с высокой динамикой выделилась розничная торговля, за исключением торговли автотранспортными средствами и мотоциклами. Ее оборот вырос в 2,4 раза, до 118,64 млрд руб. Оборот профессиональной, научной и технической деятельности увеличился в 2,3 раза, до 4,02 млрд руб. В сфере производства и распределения пара и горячей воды, а также кондиционирования воздуха показатель вырос в 2,1 раза, до 2,38 млрд руб. Оборот в сфере аренды и лизинга увеличился вдвое, до 185,9 млн руб.
Заметный рост зафиксирован и в энергетике. Оборот организаций по обеспечению электрической энергией, газом и паром, а также кондиционированию воздуха составил 54,2 млрд руб., что на 40% больше, чем годом ранее. В том числе оборот производства, передачи и распределения электроэнергии вырос на 41,8%, до 38,75 млрд руб., производства и распределения газообразного топлива — на 27,4%, до 13,06 млрд руб.
В обрабатывающих производствах оборот за январь—август увеличился на 21,4%, до 55,17 млрд руб. Среди отдельных направлений выделилось производство резиновых и пластмассовых изделий, где показатель вырос на 94,3%, до 2,57 млрд руб. Оборот производства прочих транспортных средств и оборудования увеличился на 50,7%, до 7,15 млрд руб., пищевых продуктов — на 41,1%, до 5,69 млрд руб., бумаги и бумажных изделий — на 36,5%, до 165,7 млн руб. Производство электрического оборудования показало рост на 30,3%, до 754,9 млн руб.
В сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве оборот составил 11,81 млрд руб., увеличившись на 17,7%. В частности, в растениеводстве, животноводстве и связанных с ними услугах показатель вырос на 17,8%, до 11,17 млрд руб., в рыболовстве и рыбоводстве — на 23,8%, до 573,9 млн руб. Оборот добывающих предприятий увеличился на 13,7%, до 3,63 млрд руб., в том числе добычи прочих полезных ископаемых — на 23,7%, до 1,82 млрд руб.
Оборот строительных организаций вырос на 10,9%, до 166,26 млрд руб. При этом в строительстве инженерных сооружений показатель увеличился на 16,1%, до 137,41 млрд руб. В торговле оптовой и розничной, включая ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, оборот достиг 197,93 млрд руб., увеличившись на 60,5%. В том числе оборот торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, а также их ремонта вырос на 27,4%, до 8,49 млрд руб., оптовой торговли без учета автомобильного сегмента — на 4,5%, до 70,79 млрд руб.
Положительная динамика также отмечена в сфере гостиниц и общественного питания, где оборот увеличился на 32,7%, до 6,07 млрд руб. Оборот услуг временного проживания вырос на 52,4%, до 1,37 млрд руб., предоставления продуктов питания и напитков — на 27,9%, до 4,70 млрд руб. В образовании оборот увеличился на 18,1%, до 3,47 млрд руб., в телекоммуникациях — на 6,1%, до 14,01 млрд руб., а в операциях с недвижимым имуществом — на 47,8%, до 2,79 млрд руб.