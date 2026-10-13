Оборот телерадиовещания в Дагестане вырос до 704 млн рублей за восемь месяцев

Оборот строительных организаций вырос на 10,9%, до 166,26 млрд руб. При этом в строительстве инженерных сооружений показатель увеличился на 16,1%, до 137,41 млрд руб. В торговле оптовой и розничной, включая ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, оборот достиг 197,93 млрд руб., увеличившись на 60,5%. В том числе оборот торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, а также их ремонта вырос на 27,4%, до 8,49 млрд руб., оптовой торговли без учета автомобильного сегмента — на 4,5%, до 70,79 млрд руб.