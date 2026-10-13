Самолет-разведчик НАТО вновь заметили над Черным морем
13.10.2026, 11:50
Самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 Artemis II с утра 13 октября курсирует над нейтральными водами в южной части Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
По информации собеседника агентства, воздушное судно перемещается над акваторией с запада на восток и обратно. Самолет находится на высоте около 10 км и не использует коридоры, выделенные для гражданской авиации. При этом он не входит в воздушное пространство какой-либо из стран.
Как отмечает ТАСС, самолеты-разведчики НАТО регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Черного моря. Летом 2026 года Bombardier Artemis II провел над акваторией девять часов, установив своеобразный рекорд по продолжительности такого полета.
Bombardier Challenger 650 Artemis II представляет собой бизнес-джет, переоборудованный для выполнения задач радиолокационной разведки. В военной модификации самолет получил название Artemis II.
По имеющимся данным, по заказу Пентагона изготовили два таких воздушных судна.