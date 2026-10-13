В Дагестане общественным помощником премьер-министра назначили Заура Расулова
13.10.2026, 11:47
Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов назначил Заура Расулова общественным помощником по вопросам правового сопровождения предпринимательской и инвестиционной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба правительства РД.
Заур Расулов был депутатом Народного собрания Дагестана VII созыва и входил в комитет по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству. Он также возглавлял строительную компанию.