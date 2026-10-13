Зарплаты строителей на Ставрополье за семь месяцев снизились на 4,6%

В других отраслях региона за январь—июль также фиксировалась разнонаправленная динамика. В обрабатывающих производствах средняя начисленная зарплата выросла на 17,5%, до 82,1 тыс. руб., в сфере транспортировки и хранения — на 14,9%, до 77,9 тыс. руб., в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания — на 16,3%, до 53,6 тыс. руб. В оптовой и розничной торговле, включая ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, показатель увеличился на 6,3%, до 57,6 тыс. руб.