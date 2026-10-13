Зарплаты строителей на Ставрополье за семь месяцев снизились на 4,6%
13.10.2026, 11:45
Средняя начисленная заработная плата работников строительной отрасли Ставропольского края в январе—июле 2026 года составила 68,8 тыс. руб., что на 4,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Северо-Кавказстата, которые проанализировал «Ъ-Кавказ».
При этом в июле зарплаты строителей достигли 80,3 тыс. руб. Это на 9,4% больше показателя июля 2025 года и на 6,2% выше уровня июня 2026 года. Таким образом, июльская динамика отличалась от показателей, зафиксированных в среднем за семь месяцев.
Средняя начисленная заработная плата по всем видам экономической деятельности в регионе за январь—июль составила 69,1 тыс. руб., увеличившись на 12% в годовом выражении. В июле этот показатель достиг 73,4 тыс. руб., что на 8,9% больше, чем годом ранее, но на 1,8% меньше, чем в июне.
Июльская зарплата строителей оказалась на 9,4% выше среднекраевого уровня. При этом по итогам семи месяцев средний заработок в строительстве был на 0,3% ниже общекраевого показателя.
В июле заработки строителей уступали показателям ряда других отраслей. В обрабатывающих производствах средняя зарплата составляла 86,3 тыс. руб., в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром — 92,1 тыс. руб., в транспортировке и хранении — 84,7 тыс. руб. Во всех трех отраслях июльские начисления также превышали среднюю зарплату по краю.
В других отраслях региона за январь—июль также фиксировалась разнонаправленная динамика. В обрабатывающих производствах средняя начисленная зарплата выросла на 17,5%, до 82,1 тыс. руб., в сфере транспортировки и хранения — на 14,9%, до 77,9 тыс. руб., в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания — на 16,3%, до 53,6 тыс. руб. В оптовой и розничной торговле, включая ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, показатель увеличился на 6,3%, до 57,6 тыс. руб.
В расчет включена номинальная начисленная заработная плата работников полного круга организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства. Приведенные показатели отражают изменение начисленных выплат и сами по себе не характеризуют динамику реальных доходов с учетом изменения потребительских цен.