Двум жилым домам в центре Воронежа потребовался капремонт после атаки БПЛА

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в ночь на 25 сентября Воронежская область подверглась самой массированной атаке БПЛА с начала спецоперации. Над областным центром и шестью районами было сбито 88 беспилотников. После атаки за медицинской помощью обратились 14 человек, включая шестилетнего ребенка. Повреждения получили жилые дома, автомобили, производственные и нежилые здания. В некоторых случаях попадания дронов сопровождались возгораниями.