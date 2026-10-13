Двум жилым домам в центре Воронежа потребовался капремонт после атаки БПЛА
13.10.2026, 11:45
Мэр Воронежа Сергей Петрин подписал постановление о проведении капитального ремонта элементов фасада и кровли в многоквартирных домах по адресам: площадь Ленина, 4 и улица Кирова, 1. В документе уточняется, что работы требуется провести «в объеме, необходимом для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с падением беспилотного летательного аппарата». Атака БПЛА произошла 25 сентября.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в ночь на 25 сентября Воронежская область подверглась самой массированной атаке БПЛА с начала спецоперации. Над областным центром и шестью районами было сбито 88 беспилотников. После атаки за медицинской помощью обратились 14 человек, включая шестилетнего ребенка. Повреждения получили жилые дома, автомобили, производственные и нежилые здания. В некоторых случаях попадания дронов сопровождались возгораниями.
Трое суток спустя, в ночь на 28 сентября, последовала еще одна массированная атака. Пострадали четыре человека, в том числе трое детей. В областном центре произошло несколько пожаров.
Губернатор Александр Гусев рассказал, что минувшей ночью беспилотники также атаковали Воронежскую область. В небе над двумя городскими округами и восемью районами было обнаружено и уничтожено 13 БПЛА. Обошлось без пострадавших и разрушений.