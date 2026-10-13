На Ставрополье в аварии погибли два человека
13.10.2026, 11:09
В Георгиевском округе Ставропольского края в аварии погибло два человека. ДТП произошло ранним утром 13 октября на федеральной дороге «Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды», сообщили в госавтоинспекции региона.
По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2107» пытался обогнать попутную машину в условиях сильного тумана. Автомобилист выехал на встречную полосу, где столкнулся со Skoda. Оба автомобиля загорелись. В результате случившегося погиб водитель отечественного авто и его 19-летний пассажир. Водителя иномарки госпитализировали с травмами.
На месте работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка. Детальные обстоятельства происшествия уточняются.