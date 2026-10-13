На Ставрополье в аварии погибли два человека

По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2107» пытался обогнать попутную машину в условиях сильного тумана. Автомобилист выехал на встречную полосу, где столкнулся со Skoda. Оба автомобиля загорелись. В результате случившегося погиб водитель отечественного авто и его 19-летний пассажир. Водителя иномарки госпитализировали с травмами.