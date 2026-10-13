Жителя Анапы арестовали за публичное унижение достоинства по национальному признаку

По данным прокуратуры, инцидент произошел 27 июня 2026 года в одном из магазинов Анапы. Молодой человек в присутствии других посетителей использовал оскорбительные выражения в адрес группы лиц по национальному признаку. Его действия сопровождались нецензурной бранью и агрессивным поведением и были зафиксированы на видео.