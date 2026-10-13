Жителя Анапы арестовали за публичное унижение достоинства по национальному признаку
13.10.2026, 11:07
Анапский городской суд назначил трое суток административного ареста 18-летнему жителю курорта за публичное унижение достоинства группы лиц по национальному признаку. Дело было возбуждено по инициативе межрайонной прокуратуры, сообщило надзорное ведомство.
По данным прокуратуры, инцидент произошел 27 июня 2026 года в одном из магазинов Анапы. Молодой человек в присутствии других посетителей использовал оскорбительные выражения в адрес группы лиц по национальному признаку. Его действия сопровождались нецензурной бранью и агрессивным поведением и были зафиксированы на видео.
Прокуратура возбудила в отношении местного жителя дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Суд признал его виновным и назначил административный арест сроком на трое суток.