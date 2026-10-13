В Туапсе осудили фигуранта дела о незаконном присвоении муниципальной земли
13.10.2026, 11:06
Туапсинский районный суд приговорил жителя Краснодара к двум с половиной годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. руб. по делу о мошенничестве с муниципальным земельным участком кадастровой стоимостью более 4 млн руб. Кадастровый инженер, изготовивший документы для незаконного оформления земли, получил два года условно и штраф в размере 350 тыс. руб. Об этом сообщили в прокуратуре.
По данным обвинения, в 2016 году 56-летний краснодарец обратился к 40-летнему кадастровому инженеру Туапсинского района с просьбой подготовить технический план несуществующего жилого дома. В документе указывалось, что здание якобы расположено на муниципальном земельном участке. На основании подготовленных сведений объекту присвоили кадастровый номер.
В дальнейшем житель Краснодара предоставил в администрацию городского поселения недостоверные данные о наличии на участке жилого дома. Это позволило ему незаконно получить право собственности на землю. Согласно земельному законодательству, исключительное право на приобретение участка в собственность имеют владельцы расположенных на нем зданий.
Суд признал краснодарца виновным в мошенничестве в особо крупном размере, а кадастрового инженера — в пособничестве этому преступлению. После оглашения приговора жителя Краснодара взяли под стражу в зале суда. Инженеру назначили условное наказание с испытательным сроком два года.