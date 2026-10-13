В Туапсе осудили фигуранта дела о незаконном присвоении муниципальной земли

Туапсинский районный суд приговорил жителя Краснодара к двум с половиной годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. руб. по делу о мошенничестве с муниципальным земельным участком кадастровой стоимостью более 4 млн руб. Кадастровый инженер, изготовивший документы для незаконного оформления земли, получил два года условно и штраф в размере 350 тыс. руб. Об этом сообщили в прокуратуре.