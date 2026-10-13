В Ставрополе инспектора жилинспекции оштрафовали за ответ не по адресу
13.10.2026, 10:58
В Ставрополе старшего инспектора отдела краевой жилищной инспекции оштрафовали на 5 тыс. руб. за нарушение порядка рассмотрения обращения гражданки. Об этом сообщили в прокуратуре Ставропольского края.
По данным надзорного ведомства, местная жительница обратилась в жилинспекцию с жалобой на нарушения в сфере ЖКХ. Однако ответ ей направили на адрес электронной почты, который не был указан в обращении и не принадлежал заявительнице.
Должностное лицо привлекли к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). После вмешательства надзорного ведомства гражданке направили ответ на обращение. Исполнение наказания остается на контроле прокуратуры.