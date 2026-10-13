УБРиР предоставил 1 млрд рублей в рамках синдицированного кредита крупному производителю оборудования для добычи нефти

«УБРиР вместе с рядом кредитных организаций подписал договор синдицированного кредита сроком на три года. По условиям сделки мы предоставили один миллиард рублей. Заемщиком выступила крупная машиностроительная компания, специализирующаяся на производстве оборудования для нефтедобычи. В портфеле УБРиР это первый синдицированный кредит за минувшие 10 лет. Теперь, в рамках обновленной стратегии развития банка до 2030 года, мы вернулись к данному направлению и намерены расширить кредитование крупного бизнеса за счет участия в синдицированных сделках», — отметил президент банка Алексей Долгов.