УБРиР предоставил 1 млрд рублей в рамках синдицированного кредита крупному производителю оборудования для добычи нефти
13.10.2026, 11:02
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выступил одним из кредиторов по договору синдицированного кредита, предоставляемого ООО «ПК Борец». Заемщиком является крупнейший производитель установок электроцентробежных и винтовых насосов в России, объединяющий пять производственных предприятий и девять сервисных центров. Привлеченные средства ООО «ПК Борец» намерено направить на рефинансирование действующих обязательств.
«УБРиР вместе с рядом кредитных организаций подписал договор синдицированного кредита сроком на три года. По условиям сделки мы предоставили один миллиард рублей. Заемщиком выступила крупная машиностроительная компания, специализирующаяся на производстве оборудования для нефтедобычи. В портфеле УБРиР это первый синдицированный кредит за минувшие 10 лет. Теперь, в рамках обновленной стратегии развития банка до 2030 года, мы вернулись к данному направлению и намерены расширить кредитование крупного бизнеса за счет участия в синдицированных сделках», — отметил президент банка Алексей Долгов.
О ПК «Борец»
Вертикально интегрированная производственная компания в сфере нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти. Продуктовая линейка представлена установками электроцентробежных и винтовых насосов, а также горизонтальными насосными агрегатами.
В этом году рейтинговое агентство «НКР» подтвердило кредитные рейтинги ООО «ПК Борец» и облигаций ООО «Борец Капитал» на уровне A-.ru, прогноз по кредитному рейтингу ООО «ПК Борец» изменен на позитивный.
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