Спрос на посуточную аренду в Кисловодске на ноябрьские праздники вырос на 73%
13.10.2026, 10:44
Кисловодск занял третье место в России по приросту бронирований квартир на период ноябрьских праздников. Об этом сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.
По данным «Авито Путешествий», число бронирований в городе увеличилось на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В число городов с заметным ростом спроса также вошли Красноярск, Ярославль, Тула и Тюмень.
Данные о динамике бронирований в этих городах не приводятся.