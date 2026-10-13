Кредитный портфель для бизнеса на Ставрополье вырос за год на 18,9%

«В СКФО новых кредитов бизнесу за январь-июль 2026 года банки предоставили меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом в Ставропольском крае наблюдался рост кредитования, что связано с увеличением спроса на заемное финансирование со стороны компаний обрабатывающей промышленности (за январь-июль 2026 года им выдано 160,6 млрд руб. +53,7% год к году) и строительства (27,6 млрд руб., +25,1% год к году).