Кредитный портфель для бизнеса на Ставрополье вырос за год на 18,9%
13.10.2026, 10:41
По состоянию на 1 августа текущего года объем кредитов, предоставленных юридическим лицам и ИП в Ставропольском крае достиг отметки в 591,2 млрд руб. Показатель вырос за год на 18,9% (на 1 августа 2025 года — 497,5 млрд руб.). Данные предоставлены «Ъ-Кавказ» в Южном ГУ Банка России.
В Северо-Кавказском федеральном округе по итогам первого полугодия текущего года кредитный корпоративный портфель составлял 865,9 млрд руб., что на 18,5% больше, чем на аналогичную дату 2025 года (731,3 млрд руб.).
По итогам семи месяцев 2026 года в Ставропольском крае было выдано кредитов бизнесу на 305,4 млрд руб., что на 11,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года (275 млрд руб.). По всему СКФО за январь-июль банки выдали корпоративные кредиты на 364,9 млрд руб., что на 6,5% меньше, чем в январе-июле 2025-го.
«В СКФО новых кредитов бизнесу за январь-июль 2026 года банки предоставили меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом в Ставропольском крае наблюдался рост кредитования, что связано с увеличением спроса на заемное финансирование со стороны компаний обрабатывающей промышленности (за январь-июль 2026 года им выдано 160,6 млрд руб. +53,7% год к году) и строительства (27,6 млрд руб., +25,1% год к году).
Заместитель директора Ставропольского филиала Россельхозбанка Ирина Леонова утверждает, что постепенное снижение ключевой ставки ЦБ РФ начинает оказывать положительное влияние на спрос в сегменте корпоративного кредитования. По словам эксперта «Ъ-Кавказ», в сегменте АПК средняя ставка по корпоративным кредитам сегодня находится на уровне 9% годовых, что делает заемные средства более доступными. Однако инвестиционная активность восстанавливается пока сдержанными темпами, констатирует банкир.
«Кредитный портфель корпоративных кредитов в нашем регионе на конец сентября текущего года составил 224,3 млрд руб. Этот объем отражает устойчивый спрос со стороны агропромышленного комплекса, несмотря на внешние вызовы. Наиболее востребованным продуктом остается финансирование сезонных (полевых) работ. Это основа для аграриев Юга и Северного Кавказа, и в текущих условиях бизнес берет кредиты преимущественно на пополнение оборотных средств, чтобы своевременно провести посевную кампанию, а также покрыть текущие операционные расходы»,— говорит госпожа Леонова.
Как пишет «Ъ-Кубань», по итогам января-июля 2026 года бизнесу Краснодарского края было выдано кредитов на 2,78 трлн руб., что на 24,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,44 трлн руб.). Наиболее существенный рост корпоративного кредитования был отмечен в Республике Адыгея. Там за первые семь месяцев текущего года бизнесу было выдано кредитов на 38,3 млрд руб., что на 44,7% больше, чем в январе-июле 2025-го. В Республике Крым в январе-июле банки выдали бизнесу 172,4 млрд руб. кредитами. Рост год к году — 18,8% (в январе-июле 2025-го — 145,1 млрд руб.).
По информации «Ъ-Ростов», в январе-июле текущего года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Ростовской области банки выдали кредиты на 569,9 млрд руб. Это на 10,5% меньше, чем в январе-июле 2025-го (636,7 млрд руб.).