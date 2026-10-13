Сочи вошел в тройку самых популярных направлений для одиночных поездок в октябре

Лидером рейтинга стала Москва, на которую приходится 15% бронирований для одиночных путешествий. Средняя стоимость ночи в столице составляет 3,3 тыс. руб., а туристы останавливаются в среднем на три ночи. Второе место занял Санкт-Петербург с долей 13%. Проживание в городе обходится в среднем в 2,5 тыс. руб. за ночь, а продолжительность поездки составляет четыре ночи.