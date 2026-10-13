Сочи вошел в тройку самых популярных направлений для одиночных поездок в октябре
13.10.2026, 10:04
Сочи занял третье место среди российских направлений, которые путешественники выбирают для поездок в одиночку в октябре 2026 года. На курорт приходится 11% бронирований такого типа. Средняя стоимость проживания составляет 2,5 тыс. руб. за ночь, а средняя продолжительность поездки — шесть ночей. Такие данные представили аналитики сервиса бронирования «Твил».
Лидером рейтинга стала Москва, на которую приходится 15% бронирований для одиночных путешествий. Средняя стоимость ночи в столице составляет 3,3 тыс. руб., а туристы останавливаются в среднем на три ночи. Второе место занял Санкт-Петербург с долей 13%. Проживание в городе обходится в среднем в 2,5 тыс. руб. за ночь, а продолжительность поездки составляет четыре ночи.
В список популярных направлений также вошел Краснодар. Путешественники бронируют жилье в городе в среднем на две ночи, а стоимость одной ночи составляет 2,8 тыс. руб. В Казани туристы останавливаются на четыре ночи при средней цене проживания 2,6 тыс. руб. за ночь.
Калининград занял место среди востребованных направлений для одиночных поездок. Средняя стоимость ночи в городе составляет 3,6 тыс. руб., а продолжительность бронирования — пять ночей. Столько же времени путешественники проводят в Кисловодске, где ночь проживания обходится в среднем в 3,7 тыс. руб.
В Пятигорске туристы бронируют жилье в среднем на семь ночей. Стоимость одной ночи составляет 2,0 тыс. руб. Еще одним популярным направлением стала Анапа: путешественники останавливаются на курорте в среднем на восемь ночей, а проживание обходится в 2,5 тыс. руб. за ночь.
В Геленджике средняя продолжительность поездки составляет пять ночей. Стоимость проживания достигает 3,3 тыс. руб. за ночь.