Средний чек покупки машино-места в новостройках Петербурга превысил 2,4 млн рублей
13.10.2026, 09:56
В Санкт-Петербурге средняя стоимость проданного машино-места в новостройках за год выросла более чем в 1,5 раза — с 1,57 млн рублей в августе 2025 года до 2,43 млн рублей в августе 2026-го. При этом количество сделок за месяц сократилось почти на треть — с 268 до 187. Такие данные приводит «Дом.РФ», пишет «Деловой Петербург».
Динамика рынка остается неравномерной. В марте 2026 года средний чек покупки машино-места составлял 1,33 млн рублей, а в июле достиг 2,7 млн рублей. За эти месяцы было продано 345 и 293 парковочных места соответственно.
На среднюю стоимость сделок влияет структура предложения: в одни месяцы преобладают более доступные парковки в массовых жилых комплексах, в другие — машино-места стоимостью в несколько миллионов рублей в дорогих новостройках.
Всего с августа 2025-го по август 2026 года в Петербурге приобрели 3810 парковочных мест на общую сумму 7,39 млрд рублей. Средний чек за этот период составил около 1,94 млн рублей.
Максимум продаж пришелся на ноябрь 2025 года, когда покупатели приобрели 469 машино-мест. Затем активность снизилась: в мае 2026-го было реализовано 163 места — минимальный показатель за рассматриваемый период. В июле продажи выросли до 293 мест, но в августе вновь сократились до 187.
За январь—август 2026 года в Петербурге продали 2113 парковочных мест примерно на 4,33 млрд рублей. Таким образом, средняя сумма сделки увеличивается на фоне сокращения количества покупок.