Средний чек покупки машино-места в новостройках Петербурга превысил 2,4 млн рублей

Максимум продаж пришелся на ноябрь 2025 года, когда покупатели приобрели 469 машино-мест. Затем активность снизилась: в мае 2026-го было реализовано 163 места — минимальный показатель за рассматриваемый период. В июле продажи выросли до 293 мест, но в августе вновь сократились до 187.