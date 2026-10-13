В мэрии Новороссийска рассказали об изменении коммунальных платежей

Предельный индекс изменения совокупной платы за коммунальные услуги в Новороссийске составляет 14,4%. В Краснодарском крае право на субсидию на оплату ЖКУ возникает, если расходы семьи на коммунальные услуги превышают установленную долю совокупного дохода: по региональным стандартам — 22%, для многодетных семей — 15%. При низких доходах условия предоставления поддержки могут быть мягче. Субсидию назначают на шесть месяцев, ее размер рассчитывают индивидуально.