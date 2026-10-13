В мэрии Новороссийска рассказали об изменении коммунальных платежей
13.10.2026, 09:46
С октября в Новороссийске изменился порядок расчета предельного роста коммунальных платежей, а также вступили в силу новые ограничения для микрофинансовых организаций. Об этих и других изменениях законодательства рассказала на аппаратном совещании в мэрии Новороссийска. замглавы города Людмила Гребенюк.
Предельный индекс изменения совокупной платы за коммунальные услуги в Новороссийске составляет 14,4%. В Краснодарском крае право на субсидию на оплату ЖКУ возникает, если расходы семьи на коммунальные услуги превышают установленную долю совокупного дохода: по региональным стандартам — 22%, для многодетных семей — 15%. При низких доходах условия предоставления поддержки могут быть мягче. Субсидию назначают на шесть месяцев, ее размер рассчитывают индивидуально.
С января 2026 года федеральный минимальный размер оплаты труда составляет 27,093 тыс. руб. в месяц до удержания налогов. За полностью отработанный месяц при выполнении нормы труда зарплата не может быть ниже установленного минимума. При этом в отдельных регионах могут действовать более высокие значения.
Для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения в 2027 году сохранится порог доходов для освобождения от НДС на уровне 20 млн руб. Ранее предполагалось снизить его до 15 млн руб., однако это изменение было пересмотрено законом, принятым в июле. Бизнесу рекомендовано заранее проверить доходы, условия договоров и налоговые обязательства.