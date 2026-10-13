Портфель инвестпроектов Новороссийска достиг 432,8 млрд рублей

За девять месяцев 2026 года в Новороссийске завершили четыре инвестпроекта общей стоимостью более 12 млрд руб. В результате было создано 221 рабочее место. Из четырех ключевых показателей эффективности в сфере инвестиций, утвержденных городской думой на этот год, два уже выполнены; оставшиеся два планируется достичь по итогам года.