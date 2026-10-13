Портфель инвестпроектов Новороссийска достиг 432,8 млрд рублей
13.10.2026, 09:45
В портфель инвестиционных проектов Новороссийска входят 44 соглашения общей стоимостью около 432,8 млрд руб. За аналогичный период прошлого года было заключено 35 соглашений на 302,2 млрд руб. Число проектов увеличилось примерно на 26%, сообщили в пресс-службе администрации города.
На Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году город подписал 14 соглашений на 129,8 млрд руб. Это на 14,8 млрд руб., или 13%, больше показателя 2025 года. Реализация заявленных проектов, по оценке властей, позволит создать около 9 тыс. рабочих мест.
За девять месяцев 2026 года в Новороссийске завершили четыре инвестпроекта общей стоимостью более 12 млрд руб. В результате было создано 221 рабочее место. Из четырех ключевых показателей эффективности в сфере инвестиций, утвержденных городской думой на этот год, два уже выполнены; оставшиеся два планируется достичь по итогам года.