Жительницу Дагестана осудили за мошенничество с социальными выплатами

По версии суда, женщина, воспитывающая семерых детей, пятеро из которых несовершеннолетние, сообщила отделению Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре ложные сведения о месте жительства. Фактически она проживала в Дагестане, но была фиктивно зарегистрирована в Сургуте. Это позволило ей получать пособия в повышенном размере, рассчитанном с учетом прожиточного минимума в Югре.