Жительницу Дагестана осудили за мошенничество с социальными выплатами
13.10.2026, 09:35
Тарумовский районный суд Дагестана приговорил местную жительницу к трем годам лишения свободы условно за мошенничество при получении выплат в особо крупном размере. Испытательный срок также составил три года. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.
По версии суда, женщина, воспитывающая семерых детей, пятеро из которых несовершеннолетние, сообщила отделению Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре ложные сведения о месте жительства. Фактически она проживала в Дагестане, но была фиктивно зарегистрирована в Сургуте. Это позволило ей получать пособия в повышенном размере, рассчитанном с учетом прожиточного минимума в Югре.
Суд установил, что ущерб бюджету составил 1,2 млн руб. Подсудимая признала вину и раскаялась. Гражданский иск отделения Социального фонда, которое требовало взыскать с нее 2,6 млн руб., удовлетворен частично: с осужденной постановлено взыскать 1,2 млн руб.