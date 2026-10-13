Анапа и Геленджик вошли в топ популярных направлений для одиночных поездок в октябре

В целом Краснодарский край представлен в рейтинге четырьмя направлениями. Помимо Анапы, в список вошли Сочи, Краснодар и Геленджик. В Сочи туристы, путешествующие в одиночку, в среднем останавливаются на шесть ночей при стоимости размещения 2,49 тыс. руб. в сутки. В Краснодаре поездки короче — около двух ночей, а проживание обходится в 2,84 тыс. руб. за ночь. В Геленджике средняя продолжительность отдыха составляет пять ночей при стоимости 3,3 тыс. руб. в сутки.