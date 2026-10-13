Анапа и Геленджик вошли в топ популярных направлений для одиночных поездок в октябре
13.10.2026, 09:35
Анапа вошла в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий в октябре 2026 года. На отдых в курортном городе туристы в среднем бронируют жилье на восемь ночей, а стоимость проживания составляет 2,5 тыс. руб. в сутки. Такие данные приводит российский сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру».
В целом Краснодарский край представлен в рейтинге четырьмя направлениями. Помимо Анапы, в список вошли Сочи, Краснодар и Геленджик. В Сочи туристы, путешествующие в одиночку, в среднем останавливаются на шесть ночей при стоимости размещения 2,49 тыс. руб. в сутки. В Краснодаре поездки короче — около двух ночей, а проживание обходится в 2,84 тыс. руб. за ночь. В Геленджике средняя продолжительность отдыха составляет пять ночей при стоимости 3,3 тыс. руб. в сутки.
Первое место по популярности заняла Москва, на которую приходится 15% одиночных бронирований октября. Вторую позицию занимает Санкт-Петербург с долей 13%, третью — Сочи с 11%.
В десятку также вошли Казань, Калининград, Кисловодск и Пятигорск. Самая продолжительная поездка среди направлений рейтинга приходится на Пятигорск — в среднем семь ночей, при этом стоимость проживания составляет около 2 тыс. руб. в сутки. Дольше всего после него туристы остаются в Анапе — восемь ночей.