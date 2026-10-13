Бензин в Новороссийске утром 13 октября отпускают 30 АЗС
13.10.2026, 09:26
В Новороссийске по состоянию на 9:00 13 октября топливо отпускают на 30 автозаправочных станциях. На всех АЗС действуют ограничения, введенные по решению собственников: бензин и дизельное топливо продают только для заправки автомобильных баков, объемом не более 30–60 л на машину. Еще шесть станций временно не отпускают топливо.
Бензин АИ-100 в наличии нет. АИ-95 можно приобрести на семи АЗС, АИ-92 — на 13, дизельное топливо — на 30. На отдельных станциях бензин доступен только спецтранспорту по топливным картам. В частности, такое ограничение действует на АЗС «Роснефть» в Цемдолине рядом с транспортной развязкой; жителей просят воздержаться от ее посещения.
В Геленджике утром 13 октября бензин АИ-95 был доступен на пяти АЗС, АИ-92 — на шести, дизельное топливо — на десяти. Все три вида топлива можно приобрести на отдельных станциях «Роснефти» на Строительном проспекте и в селе Архипо-Осиповка, а также на АЗС «Лукойл» на улице Островского и в Архипо-Осиповке. На ряде заправок «Газпромнефти» в наличии только дизельное топливо. Данные о наличии топлива предоставлены муниципальными властями.