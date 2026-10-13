Бензин в Новороссийске утром 13 октября отпускают 30 АЗС

В Геленджике утром 13 октября бензин АИ-95 был доступен на пяти АЗС, АИ-92 — на шести, дизельное топливо — на десяти. Все три вида топлива можно приобрести на отдельных станциях «Роснефти» на Строительном проспекте и в селе Архипо-Осиповка, а также на АЗС «Лукойл» на улице Островского и в Архипо-Осиповке. На ряде заправок «Газпромнефти» в наличии только дизельное топливо. Данные о наличии топлива предоставлены муниципальными властями.