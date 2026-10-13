В Оренбурге руководителя стройкомпании обвинили в хищении 2,3 млн рублей
13.10.2026, 09:25
В Оренбурге руководителя строительной компании обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, в 2024 году фигурант заключил муниципальный контракт на замену плитки в сквере у Дома Памяти на проспекте Победы.
По условиям договора требовалось демонтировать старое покрытие и уложить новое, однако в акте выполненных работ мужчина внес липовые сведения. На их основании компания получила бюджетные деньги. Таким образом, обманув сотрудников городской администрации, обвиняемый похитил более 2,3 млн руб., которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению.
Фигуранту инкриминируется ч.4 ст. 159 УК РФ. На данный момент возбужденное уголовное дело передали в суд для рассмотрения.